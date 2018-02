Spunta un residuato bellico durante gli scavi nel cantiere: lavori fermati a Carpenedo

Imprevisto durante gli scavi nel cantiere, a un certo punto spunta un'ogiva di cannone o d'artiglieria. Fuori programma nel primo pomeriggio di lunedì in via Trezzo, non distante dalla piazza di Carpenedo. Subito chi si è accorto della presenza del residuato bellico ha allertato le forze dell'ordine.

Messa in sicurezza

L'area verso le 15.10 di lunedì è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre in zona si sono portati gli artificieri della questura, i sanitari del 118 e le altre forze dell'ordine. Il coordinamento di questo tipo di allerte è in mano alla Prefettura, che dovrà disporre come e quando asportare il residuato bellico dal cantiere.

Bomba day

Non è la prima volta che si verificano ritrovamenti del genere in città, oggetto di violenti bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. In occasione dei lavori di costruzione del tunnel tranviario, che passa sotto la stazione dei treni, per esempio, vennero trovati due grossi ordigni inesplosi. Al tempo, per la loro rimozione, si rese necessario evacuare interi palazzi in occasione di quello che venne ribattezzato il "bomba day".