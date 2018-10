Trovato senza vita in casa. Era morto da una settimana

I vicini di casa, non vedendolo da diversi giorni, si sono insospettiti e hanno preferito chiamare la polizia. Gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, quando hanno aperto la porta hanno fatto la drammatica scoperta: l'inquilino, un uomo di 67 anni, era morto.

Il decesso, secondo un primo esame, risalirebbe ad almeno una settimana fa ma per comprenderne le cause il magistrato di turno della procura di Venezia ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Il ritrovamento risale ai giorni scorsi. Il 67enne potrebbe essere morto a causa di un malore ma sarà l'esame autoptico a confermarlo. L'uomo viveva da solo in un appartamento in via Buozzi, a Mestre. Conduceva una vita solitaria e non aveva contatti con i suoi due figli, che vivono lontano, da alcuni anni.