In fiamme un negozio di informatica a Carpenedo

Un violento incendio è divampato verso l'ora di pranzo a Carpenedo, in via Trezzo, all’interno di un negozio di commercio componenti elettronici e riparazioni. Al momento dell'incendio il negozio era chiuso per la pausa pranzo e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che si propagasse al resto dell'edificio.

Incendio a Carpenedo

Le fiamme hanno gravemente danneggiato l’esercizio commerciale, causando anche danni strutturali al solaio per lo scoppio del laterizio. Al momento, in via precauzionale, è proibito l'accesso all’appartamento al piano superiore. I pompieri stanno lavorando per la bonifica del negozio e la verifica dell’edificio, oltre che per stabilire le cause dell'incendio.