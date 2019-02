Ladri in pasticceria: sfondata la vetrina e rubato l'incasso

Hanno mandato in frantumi la vetrina per crearsi un accesso e, una volta dentro, hanno prelevato il fondo cassa. Nonostante l'allarme sia scattato, alcuni ladri questa notte sono riusciti a fuggire indisturbati dopo aver saccheggiato la pasticceria Ceccon di Carpenedo.

I banditi sono entrati in azione nel cuore della notte nell'attività commerciale di via San Donà. L'allarme ha attirato sul posto la vigilanza della Civis e una pattuglia della polizia, ma al loro arrivo dei malviventi non c'era ormai già più traccia. Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo per cercare tracce utili a identificare la banda. «Consigliamo i nostri colleghi di munirsi come noi di allarmi e telecamere per almeno mitigare i possibili danni - fanno sapere dalla pasticceria Ceccon, attraverso la pagina Facebook -. Ora vogliamo lasciarci questo spiacevole evento alle spalle e restare sempre positivi».