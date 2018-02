Preoccupazione a Mestre: donna si sporge pericolosamente dal terrazzo, la salva il marito

Una donna si sporge dal terrazzo del condominio, probabilmente con intenti suicidi. Tanto che viene lanciato l'allarme e sul posto arrivano le volanti della polizia, l'ambulanza e i vigili del fuoco. Fortunatamente alla fine tutto si risolve per il meglio grazie all'intervento del marito, che vede la signora in quella posizione pericolosa, si avvicina a lei e la fa desistere, riportandola al sicuro. Il tutto è avvenuto nella mattina di sabato in via Vallon, tra Carpenedo e Ca' Solaro. Protagonista una donna di 52 anni. Per lei non c'è stato bisogno delle cure dei sanitari.