La visita con il cardiologo è online: all'Angelo la telemedicina per il cuore

Il cardiologo «in chat» per il paziente aritmico, per il controllo del pacemaker e del defibrillatore: gli specialisti dell’ospedale dell’Angelo di Mestre introducono nuove modalità di «visite» a distanza che cambieranno il modo di eseguire il follow up di migliaia di pazienti. «Non si tratta di una rivoluzione, perché gli specialisti dell’Ulss 3 Serenissima – spiega il Direttore Generale Giuseppe Dal Ben – hanno messo in atto da tempo le più recenti tecniche di monitoraggio del paziente a distanza. L’accelerazione in questo settore, però, è forte, e l’ospedale di Mestre aumenta il proprio passo: insieme ai pazienti sperimenta nuovi protocolli dimostrando, in sostanza, che la strada intrapresa da tempo era quella corretta, e che molto si può e si deve fare per non costringere il paziente a frequenti visite in ospedale».



«Sono circa 3500 le persone che sono contemporaneamente in follow up presso i nostri ambulatori – spiega il direttore della cardiologia dell’Angelo, Sakis Themistoclakis – seguiti in particolare dopo un intervento per l’ablazione di una aritmia complessa, o per l’impianto di pacemaker o defibrillatore. Ora svolgiamo in teleconsulto anche la gran parte di quelle visite di controllo che fino a ieri obbligavano i pazienti a tornare in ospedale. Questi pazienti ritorneranno all’Angelo solo se si presenta la necessità di valutazioni più approfondite». Vale per i pazienti aritmici, che quindi hanno subìto un intervento di ablazione intracardiaca, e vale anche per i pazienti a cui è stato impiantato un dispositivo quale un pacemaker o un defibrillatore. Meno visite, ma più sicurezza, pur se con meno passaggi in ospedale e meno ricoveri: tecnologia e specializzazione, di casa all’Angelo, segnano l’evoluzione positiva della medicina e del servizio sanitario.

