Droga e furti: due persone rintracciate a Mestre e portate in carcere

Due persone sono state raggiunte e portate in carcere dai carabinieri di Mestre nelle ultime ore. Il primo (S.S., 49enne nigeriano residente in città) deve scontare un cumulo di pene per un totale di 3 anni di reclusione, oltre a 7500 euro di multa. A suo carico ci sono condanne per spaccio di droga e violazione delle norme sull'immigrazione, reati commessi tra il 2011 e il 2014, con conseguente ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di Venezia.

Intervento simile a Favaro, dove è stato catturato C.A., 28enne di origine marocchina: a suo carico c'è una condanna definitiva per una serie di furti e rapine commessi nel territorio della terraferma veneziana nel marzo/aprile del 2018. Anche lui è stato condotto al carcere di Venezia, dove lo aspettano 3 anni e due mesi di reclusione.