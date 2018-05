Settimo campionato invernale di calcio a 8: “Martedì, una vittoria entusiasmante"

Riceviamo e pubblichiamo

"Si è disputato lunedì 30 aprile presso la bella struttura del Centro Sportivo sporting Club di Mestre C.S.A.IN. il settimo campionato invernale di calcio a 8, evento giovanile organizzato da Diego Casadoro della società C.S.A.IN che ha visto la partecipazione di 21 squadre con più di 350 giocatori provenienti dal territorio veneto.

E adesso c’è la festa e a parlare è il tifoso di eccellenza, Leone Panisson, il presidente della società “BISANZIO GALLERY”, tanto amato dall’interna squadra e non solo.“Una vittoria entusiasmante, quella di ieri, soprattutto tenendo presente che abbiamo giocato, contro una squadra come il Venezia 2008, costruita per andare avanti. Il nostro valore era nettamente superiore a quello degli avversari abbiamo creato di più dando tutto noi stessi per raggiungere il massimo risultato.”

E ancora Panisson, proprio nel corso della cena 'sono orgoglioso di tutti e vi abbraccio e ringrazio ancora uno ad uno per la gioia e l’affetto che mi avete dimostrato nel corso dell’intero campionato. Abbiamo fatto tanto per arrivare in alto e ci siamo riusciti dice il mister Mauro Chia, siamo riusciti a rafforzare questa squadra, ricordo che la rosa era già molto ben attrezzata e ci ha permesso di resistere in momenti difficili del campionato'.

Lorenzo Panisson Gianmarco Chia Ludovico Cimarosti Alessandro Farisato Stefano Poggi Carlos Senatore Elia Bazzacco Manuel Dentice Giovanni Castagnari Cristian Munteanu Mattia Pizzigalli Vasyl Kosovan. Risultato finale Bisanzio Gallery - Venezia 2008 8 -3. Un voto unanime

“Il titolo e arrivato , il merito è di tutto il gruppo, è di un mister Mauro Chia tutto stile Bisanzio e anche i nuovi arrivati, Elia Bazzacco, Manuel Dentice, Cristian Munteanu Mattia Pizzigalli Vasyl Kosovan, sono stati decisivi", ha spiegato Gianluca Vecchiato . Tutto questo ovviamente è costato molto a tutti noi:per vincere bisogna spendere tanta energia fatta di emozioni e azzeccate scelte, essendo sempre in grado di figurare bene".