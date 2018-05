Campeggiatori abusivi: "Camper in riva al Marzenego indirizzato verso strutture idonee"

Nuovo intervento dei Rangers d'Italia mercoledì, a Mestre, dove, sulle sponde del fiume Marzenego, hanno individuato "un camper in un’area sicuramente non adibita al campeggio libero, e molte volte interessata da fenomeni di abbandono di rifiuti".

"Servizi igienici scaricati a terra"

Raggiunti gli “ospiti” gli agenti hanno provveduto a informarli che le rive devono rimanere pulite e sgombere da veicoli o altro. Anche in questo caso i turisti sono stati indirizzati alle vicine strutture ricreative. Raccolte le proprie mercanzie, controllato da parte degli agenti che non ci fosse sporco lasciato sul suolo verde, sono partiti per un dei vicini campeggi attrezzati soprattutto per quando sarà il momento di scaricare i propri servizi di bordo (situazione che stiamo costantemente osservando poiché molti scaricano direttamente al suolo lasciando carta igienica con relativo sporco).

Posti barca

Da chi detiene dei regolari posti barca, viene fatto notare ai Rangers D’Italia come lungo la riva che costeggia il canale, a fianco del Viale Vespucci, molti proprietari di imbarcazioni fanno lavori lasciando lungo la fascia verde ogni genere di rifiuto. Anche la presenza di pali, corde, tubi e altro. Nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori accertamenti e interagendo, se necessario, direttamente con la polizia locale.