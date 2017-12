Si apre una voragine vicino al cantiere del passante di Campalto: via Gobbi off limits

A un certo punto l'asfalto è collassato lasciando spazio a una voragine di un metro e mezzo di diametro, rendendo necessaria la chiusura della strada. Dalle 6 di venerdì mattina via Gobbi è stata chiusa al transito nelle vicinanze del cantiere per il passante di Campalto: impossibile avventurarsi in auto.

Operai sul posto

Sul posto si sono portati i tecnici di Anas, che nelle ore successive si sono adoperati per riportare la situazione alla normalità. Sotto l'asfalto, infatti, ci sarebbe il vuoto. Dunque le operazioni potrebbero rivelarsi piuttosto lunghe: la voragine interesserebbe gran parte della carreggiata e il pericolo è che possa allargarsi ulteriormente. Al vaglio la possibilità che il problema possa essere stato innescato dai lavori che insistono sul vicino cantiere, ma allo stato ogni ipotesi è sul tavolo. Potrebbe aver concorso anche la pioggia caduta nelle ore precedenti.

Deviazioni e navette

Actv ha fatto sapere tramite i propri canali social che è stato attivato un servizio navetta circolare in grado di bypassare il blocco dalla fermata del distretto sanitario di Favaro alla rotatoria di via Gobbi. Gli autobus delle linee interessate al transito effettuano le seguenti deviazione di percorso: