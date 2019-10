Travolto da un'auto, morto un pensionato di 63 anni

Un uomo di 63 anni, Luciano Trevisan, ha perso la vita giovedì all'ora di pranzo dopo essere stato investito da un'auto in via Orlanda, all'altezza della chiesa vecchia di Campalto. L'impatto è stato violento. La vittima, che si trovava sulle strisce, è stata sbalzata sull'asfalto e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo sono stati vani. L'uomo, un pensionato residente poco distante, era volontario nell'asilo nido di fronte al punto dell'incidente. Sul posto il Suem 118 e la polizia municipale per i rilievi.

Incidente mortale in via Orlanda

La dinamica dello schiatno è ancora al vaglio dei vigili: stando ai primi accertamenti la macchina, un veicolo Ncc (noleggio con conducente), stava arrivando dall'aeroporto quando ha colpito in pieno il 63enne. Apparentemente non ci sono segni di frenata sull'asfalto. La persona alla guida, un italiano nato e residente in provincia di Venezia, è ora indagato per omicidio stradale e dovrebbe essere sottoposto agli esami tossicologici sul sangue.