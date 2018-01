Un altro cedimento in via Gobbi a Campalto, voragine vicino al cantiere e strada chiusa

Un problema analogo a quello avvenuto il 29 dicembre scorso: l'asfalto martedì mattina è improvvisamente collassato lasciando una voragine in via Gobbi, tra Favaro Veneto e Campalto, non distante dal cantiere per il passante di Campalto. Una volta lanciato l'allarme, poco dopo le 6, il tratto è stato chiuso al traffico: impossibile avvicinarsi, con il rischio, per i veicoli, di finire dentro il buco. Actv ha informato che, a partire da quel momento e fino al termine dei lavori, sono istituite alcune modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, mentre spettano ai tecnici di Anas, probabilmente, le operazioni di risistemazione della strada. L'ipotesi è che il problema sia stato innescato, appunto, dai lavori che insistono sul vicino cantiere.

Deviazioni e navette

Gli autobus delle linee interessate al transito effettuano le seguenti deviazione di percorso:

Linea 9 S. Liberale - Tevere e corse scolastiche

provenienti da S. Liberale, giunti in via Gobbi proseguono a destra per via Vallenari Bis, via Martiri della Libertà, a sinistra via Orlanda, a destra per via Passo Campalto da dove riprendono il regolare percorso.

provenienti da Tevere, percorso inverso.

Non si effettuano fermate lungo il percorso in deviazione.

linea 19 Altinia - Venezia

provenienti da via Altinia, giunti in via Gobbi proseguono a destra per via Vallenari Bis, via Martiri della Libertà, a sinistra per via Orlanda, a destra per via Sabbadino, a sinistra per via Passo Campalto, a sinistra per via Orlanda da dove riprendono il regolare percorso;

provenienti da Venezia, percorso inverso.

Non si effettuano fermate lungo il percorso in deviazione.

È attivato un servizio navetta circolare da Favaro, fermata Distretto Sanitario, alla rotatoria di via Gobbi con via delle Felci con i seguenti orari :

FERIALE

alle ore 5.30; dalle ore 5.50 alle 9.05 ai minuti 5 – 20 – 35 – 50; dalle ore 9.25 alle 20.25 ai minuti 05 - 25 – 45; quindi alle ore 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00 – 24.00.

FESTIVO

Dalle ore 7.00 alle 22.00 ai minuti 00-30 di ogni ora.

Inoltre, è attivata una fermata provvisoria in via Gobbi alla rotatoria con via delle Felci.