Residenti del Villaggio Laguna, La Rocca: «Abbandonati, a cominciare dai trasporti»

Ritorno al Villaggio Laguna di Campalto per la consigliera M5S Elena La Rocca, dove la situazione trasporti, dice, lascia ancora a desiderare. «Il netto taglio dei mezzi impedisce ai residenti di muoversi verso Favaro o verso il centro di Mestre». Difficoltà anche a raggiungere l'ospedale dell'Angelo, sottolinea la consigliera. «Recarsi a fare una visita o un esame diventa impossibile. La maggior parte dei residenti è composta – continua La Rocca – da persone anziane, sprovviste di mezzi propri o impossibilitati a spostarsi perché figli o nipoti vivono altrove. Questo li porta ad una situazione di sconforto». «Per Villaggio Laguna passano la linea 5 e la linea 9 entrambe con due corse all’ora, quindi in totale una corsa ogni 15 minuti in transito per direzione», precisa Actv.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guardia medica

«Sono anni che richiedono anche all’interno del Villaggio una guardia medica o un presidio sanitario come a Favaro, ma la politica è sorda. Villaggio Laguna ospita anche l’associazione Agape che segue da anni persone con disabilità», prosegue La Rocca che spiega di aver avuto modo di parlare con molte persone della zona. I residenti del Villaggio avevano anche chiesto a Brugnaro di partecipare a tavoli di lavoro collettivi, seppur con le opposizioni. «Avremmo voluto parlare con il sindaco di questi problemi ma, ad oggi, nessuno delle opposizioni è mai stato chiamato al confronto», dice la consigliera 5 Stelle esprimendo le istanze di chi a lei si è rivolto. «Troppo comodo - affonda La Rocca - farsi vedere solo una volta ogni 5 anni in piena campagna elettorale per racimolare voti. Queste persone hanno bisogno di un intervento immediato e repentino. A cominciare dal potenziamento del trasporto e un presidio medico di appoggio anche all’Agape. Se il primo cittadino non darà risposta a questa mia richiesta mi muoverò con una mozione».