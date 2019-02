Rapinatore armato assalta l'ufficio postale: arresto lampo in nove minuti

Prima di entrare si è coperto il volto con il cappuccio della felpa e con una sciarpa. Ha lasciato scoperti solo gli occhi. In mano impugnava una pistola e sotto la minaccia si è fatto consegnare il denaro. Poi si è dileguato ma la sua fuga è stata breve, perché la polizia lo ha arrestato poco dopo, a soli nove minuti dal colpo. È un 21enne di nazionalità albanese l'uomo che questa mattina ha commesso una rapina all'ufficio postale di via Orlanda a Campalto.

La rapina

Il giovane è entrato in azione alle 10.05, quando dentro all'ufficio postale c'erano cinque clienti, di cui quattro anziani, e cinque dipendenti, di cui due alle casse. I pensionati, a causa dello spavento, poco dopo sono stati soccorsi dal personale del 118, ma nessuno è finito all'ospedale. Il giovane bandito ha costretto i dipendenti a consegnare circa mille euro contenuti nei cassetti e poi è uscito.

La cattura

il tempo di percorrere circa 500 metri che una pattuglia della squadra volanti della questura di Venezia lo ha fermato in via Sabbadino. La polizia, dopo aver ricevuto l'allarme da una dipendente, aveva attivato le ricerche con tutte le pattuglie in zona e il rapinatore è stato riconosciuto anche grazie a un paio di scarpe rosse che indossava. Quando si è trovato in trappola, non ha potuto fare altro che arrendersi. Il bottino è stato recuperato mentre l'arma, a gas, che il ragazzo nascondeva sotto l'ascella sinistra, sequestrata.