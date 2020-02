Un progetto per Passo Campalto: ponte ciclopedonale e "turismo slow" verso le isole

La giunta veneziana ha approvato un progetto di riqualificazione dell’area di Punta Passo Campalto che prevede il riordino degli approdi per la nautica lagunare ed una nuova connessione acquea con Venezia e la laguna nord. Il piano, oltre alla riorganizzazione dell’area di Passo Campalto, contempla la realizzazione di un sistema di ormeggi per la nautica lagunare ed un servizio di trasporto acqueo di biciclette verso le isole della laguna, nell'ottica della creazione di itinerari di «turismo lento ed ecocompatibile»; inoltre nuovi servizi per il parco, ovvero attività di ristorazione e bar con attività commerciali connesse alla nautica e alla pesca in laguna. La zona, infine, sarà dotata di servizi igienici e di spazi attrezzati che permetteranno alle persone di raggiungere il fronte laguna, oggi inaccessibile.

Ponte ciclopedonale

La realizzazione di un ponte ciclopedonale tra le rive del Canale Passo Campalto sarà a carico di una società privata: il ponte permetterà di accedere, oltre che al fronte laguna, anche al nuovo servizio di “boat & bike”, cioè di trasporto biclette via barca. È inoltre previsto un nuovo servizio di alaggio barche convenzionato che consentirà ai privati di accedere all’acqua con le proprie imbarcazioni. Lo stesso soggetto privato corrisponderà all’amministrazione comunale 50mila euro da reinvestire in attività pubbliche. L’area sarà piantumata con verde pubblico e attrezzata con panchine, illuminazione e videosorveglianza.

Turismo slow

L'idea di un collegamento acqueo tra Punta Campalto e l'area della laguna nord risale a molti anni fa. Questo progetto dovrebbe darne attuazione. «L’accordo – ha spiegato la presidente della commissione urbanistica - sarà il presupposto di un altro prossimo progetto di riordino delle vicine aree comunali, che porteranno l’intera area di Campalto ad usufruire di un moderno accesso alla laguna attrezzato con sistema di trasporto pubblico locale verso Venezia e le isole, rispondendo alle richieste della comunità locale e del settore turistico per le attività della zona».