Il campo da calcio Cep come nuovo: pronti 250mila euro per rifargli il look

Saranno regolarizzata l'area destinata agli spettatori e adeguati campo da calcio e locali dei servizi. Pronti 250mila euro per il complesso sportivo Cep di Campalto, stanziati dalla giunta comunale su indicazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dell'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Gli interventi

«Un impegno che il sindaco aveva preso con i cittadini e che ora riusciamo a mantenere assicurando a tutto il quartiere il mantenimento di un impianto sportivo agonistico all’aperto in cui possono svolgersi attività ufficiali di gioco del calcio - commenta Zaccariotto - Con il nostro intervento andremo quindi a rendere fruibili alle persone con disabilità i bagni degli spogliatoi, realizzeremo un nuovo fabbricato con ulteriori due bagni, fruibili anche da persone disabili, a servizio del pubblico e inseriremo nuove uscite di sicurezza per gli spettatori con connesse vie di fuga con impianto di illuminazione di sicurezza».

Adeguamenti

Previsti anche la demolizione e lo sfilaggio dei vecchi pali di illuminazione non più in uso e l'integrazione dell'impianto di irrigazione manuale con un’autoclave e un serbatoio di riserva idrica. Saranno realizzati anche un parcheggio per bici e moto, nonché adeguati la centrale termica e le porte degli spogliatoi, rifatto l’impianto idrico sanitario termico e ripati gli infissi.