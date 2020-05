Eroina, cocaina e marijuana in casa: tre denunciati per spaccio

Tre persone - un tunisino di 33 anni e due mestrini, un diciannovenne e una cinquantenne - sono state denunciate per spaccio di droga in seguito a un'indagine dei carabinieri di Favaro Veneto.

Per alcuni giorni i carabinieri hanno monitorato i movimenti dei tre, orbitanti attorno a due appartamenti in zona Campalto in cui c'era un viavai di assuntori di droga. Infine, ieri mattina hanno effettuato il blitz, coadiuvati dalle pattuglie cinofile della polizia locale: nei due alloggi hanno trovato, anche grazie al fiuto dei cani Coco e Hadesz, alcuni grammi di eroina, cocaina e marijuana, oltre a una fiorente pianta di cannabis e materiale per il confezionamento. Inoltre, mille euro in contanti.