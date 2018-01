Due voragini in pochi giorni: "Campalto tagliata a metà e disagi per i negozianti"

Due chiusure in rapida successione in via Gobbi a Campalto a seguito del cedimento del manto stradale. I lavori per il tunnel del by-pass dell’Anas stanno creando più problemi del previsto, tanto che Luca Baso e Margherita Lachin, coordinatori Articolo uno - Liberi e Uguali di Favaro-Marcon chiedono una "una verifica seria e approfondita sul cantiere".

"Sospendere i lavori e verificare le condizioni del cantiere"

"Due cedimenti sullo stesso tratto nel giro di pochi giorni, due incidenti sul lavoro accaduti nelle passate settimane, costituiscono segnali preoccupanti sulla conduzione del cantiere - scrivono - È necessaria la riapertura immediata e in sicurezza della strada in entrambi i sensi di marcia, perché non è più possibile che Campalto venga tagliata in due per errori di valutazione o di esecuzione delle opere, con gravi pregiudizi anche economici per le attività commerciali. E dopo la riapertura è indispensabile sospendere i lavori per capire se ci sono davvero le condizioni per una corretta conduzione del cantiere, perché quanto fin qui accaduto è semplicemente intollerabile".

Boraso: "Anas diffidata". Strada riaperta mercoledì

Martedì l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, aveva annunciato che via Gobbi sarebbe tornata percorribile da oggi, inizialmente a senso unico alternato. "È stato accertato che sono i lavori del nuovo passante a generare il problema - ha spiegato - perché vanno a toccare la falda che si trova tre metri e mezzo al di sotto della superficie. Abbiamo quindi diffidato Anas: i lavori non proseguiranno finché non sarà garantita la sicurezza della strada". Intanto Actv comunica che dalle 17.30 di mercoledì è stato riaperto il transito e gli autobus tornano sui loro percorsi abituali.