Cadde e rimase paralizzato per una buca non segnalata a San Giuliano: maxi risarcimento

Cadde a terra durante una passeggiata in bicicletta, riportando purtroppo conseguenze permanenti. Per questo motivo il Comune di Venezia è stato condannato a pagare 1 milione e mezzo di euro di risarcimento perché la buca situata nel prato del parco di San Giuliano, "colpevole" di aver fatto perdere l'equilibrio al protagonista della vicenda, non era segnalata.

L'incidente nel 2012

Questa, come riporta il Gazzettino, la decisione del Tribunale civile di Venezia: l'incidente si verificò nel 2012 e coinvolse un sessantenne mestrino che rimase paralizzato. Il giudice ha disposto 1 milione di euro di risarcimento per i danni patiti dall'uomo, aggiungendo 500mila euro di risarcimento per la moglie e i due figli per le cure e l'assistenza di cui l'infortunato ha necessitato e necessiterà.

Possibile ricorso in Appello

La sentenza è di primo grado, dunque il Comune potrà presentare ricorso in Appello, ma allo stesso tempo è immediatamente esecutiva: i soldi dovranno essere comunque versati, nel frattempo l'iter giudiziale continuerà. Nel 2014 il legale del ciclista aveva chiesto una soluzione extra-giudiziale che non arrivò, a quel punto la decisione di adire a vie legali.