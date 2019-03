Due operatori dell'ambulanza indagati per la morte di un'anziana

La sedia a rotelle sarebbe sfuggita di mano a uno degli operatori sanitari, rovinando giù per le scale dell'abitazione. Appena tre gradini, sufficienti però a procurare gravi lesioni all'anziana che stavano trasportando, una 78enne residente a Tessera. Tanto che la signora è morta cinque giorni più tardi. Così la procura di Venezia, tramite il pm Raffaele Incardona, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati i due soccorritori in servizio sull’autolettiga.

L'arrivo dell'ambulanza e la caduta

L’incidente è avvenuto la mattina del 7 marzo. È la società Studio 3A, a cui la famiglia si è rivolta, a ricostruire la vicenda: «La donna, che viveva con il figlio e la nipote, avvertiva un forte dolore al fianco e all’intestino: già la sera precedente era stata interpellata la guardia medica ma, persistendo le algie, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza per trasportarla all’ospedale. Dopo averne sommariamente verificato le condizioni, i due operatori della Croce Verde inviati sul posto si sono apprestati al trasporto: uno dei due è tornato al mezzo di soccorso per prendere la barella; il collega nel frattempo si è occupato di farla uscire in strada. Nonostante la paziente pesasse 120 chili, e la nipote gli avesse detto che poteva ben utilizzare la pedana di cui si servivano abitualmente, l’addetto ha deciso di far scendere la carrozzina per i gradini, che collegano il piano rialzato dove si trova l’appartamento al piano terra. Ma qualcosa è andato storto, la sedia a rotelle gli è sfuggita e la povera signora è caduta di testa, picchiando il capo contro lo spigolo dell’ultimo gradino e perdendo i sensi».

Indagine per omicidio colposo

La donna è stata trasportata di corsa all’ospedale dell’Angelo e ricoverata. Nella caduta avrebbe riportato un’emorragia cerebrale e una lesione a una vertebra. Le cure non sono bastate: il 12 marzo il suo cuore ha cessato di battere, decretandone il decesso per arresto circolatorio. Così i familiari hanno presentato un esposto ai carabinieri chiedendo all’autorità giudiziaria di chiarire le cause del decesso, se cioè sia legato a precedenti patologie o invece al trauma cranico riportato nella caduta. Alla luce della querela, la procura ha aperto un fascicolo indagando, per il reato di omicidio colposo, i due componenti dell’equipaggio dell’ambulanza, un 69enne di Quarto d’Altino, e un 27enne di Mestre, anche come atto dovuto per consentire loro di nominare eventuali consulenti di parte. Sulla donna è stata disposta l'autopsia.