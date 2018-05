Cade e si schianta su una piattaforma del primo piano: soccorsi con l'autoscala

Cade dal secondo piano, forse a causa di un'improvvisa perdita d'equilibrio per condizioni non ottimali, e finisce su una specie di piattaforma del piano di sotto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un'autoscala giovedì mattina per permettere ai sanitari del 118 di trasportare all'ospedale dell'Angelo di Mestre una donna che ha raggiunto il pronto soccorso in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Notte in osservazione

Trascorrerà la notte in osservazione per escludere ogni possibile ripercussione a organi interni. L'incidente (non sembrerebbe trattarsi di un atto volontario) si è verificato verso le 10.30 in via Forte Marghera a Mestre: i sanitari del 118 sono riusciti a raggiungere la piattaforma su cui si trovava l'infortunata, alle prese con diversi traumi.

Soccorsi fuori dall'ordinario

Il difficile è stato portarla a terra: l'unico modo era raggiungere la zona delle operazioni con una "toboga" posizionata sull'autoscala e adagiarci la sventurata sopra. Una volta conclusa l'operazione, la ferita è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta ad accertamenti. Per lei, che si è sempre mantenuta cosciente, possibili fratture.