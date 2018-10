Trovato senza vita in Rampa Cavalcavia uomo tra i 40 e i 50 anni: soccorsi sul posto

Una donna in bicicletta domenica mattina verso le 6.30 ha notato in Rampa Cavalcavia il corpo di un uomo senza vita, i cui tratti somatici hanno fatto pensare subito a una persona dell'est Europa. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Si tratta di una persona intorno ai 40, 50 anni, il cui decesso sembra essere imputabile a cause naturali. Sul posto anche il 118. Non è stato possibile subito risalire all'identità della persona, che non aveva documenti. Non sono stati trovati segni di violenza. Il corpo è a disposizione del magistrato che disporrà autopsia.