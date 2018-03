Spunta un cadavere dall'acqua ai cantieri nautici di San Giuliano: si tratta di suicidio

Tragico rinvenimento nella zona di San Giuliano a Mestre, all'altezza dei cantieri nautici. Nella prima mattinata di mercoledì è stata segnalata una persona che galleggiava a pelo d'acqua, priva di vita. Sul posto si sono portati gli agenti della questura, cui spetta il compito di far luce sulla vicenda. Subito dopo, poco prima delle 9.30, è stato chiesto l'aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere.

Avviate le indagini

Si tratta di un uomo di nazionalità italiana di 48 anni residente a Volpago del Montello (Treviso). L'identificazione è stata possibile grazie al documento d'identità che gli è stato trovato addosso. Gli accertamenti sono continuati piuttosto a lungo sul posto. La salma è stata trainata a riva e posizionata provvisoriamente nel piazzale adiacente a uno dei cantieri. Ad accorgersi della sua presenza in acqua sono stati dei ragazzi che stavano uscendo in barca e che hanno subito lanciato l'allarme. La vittima, che abitava col padre, era sparita almeno dalla serata precedente. Pare che i suoi congiunti avessero già lanciato l'allarme martedì, fino al tragico epilogo.

Scomparso da martedì

L'attenzione dei poliziotti (intervenuti sia con una lancia lagunare che con un'auto, oltre che con personale borghese) si è concentrata sull'auto del 48enne, parcheggiata a lato strada. Si tratta di una Peugeot 207 aperta dalle forze dell'ordine con le chiavi. Il veicolo si trova a poche centinaia di distanza dal punto in cui la salma è stata ripescata. Sul sedile del passeggero diversi scritti a penna, che potrebbero contribuire a far luce sul caso. La salma è stata ricomposta e recuperata delle onoranze funebri ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non sarebbero stati individuati segni di violenza.