Buche e dissesto stradale: "Migliaia di euro spesi per le feste, ma ai cittadini chi pensa?"

"La via Campalton presenta una situazione disastrosa per le buche e il dissesto del manto stradale. In via Campalton abitano molte persone anziane che sono impossibilitate a uscire di casa con una carrozzina o un deambulatore. Ma anche le persone normali rischiano le cadute se vanno a piedi o in bicicletta. La via Campalton ha cambiato il regime giuridico ormai da diversi anni, venendo dichiarata di interesse pubblico. È necessario che il Comune si impegni a sistemare quella strada, è una vergogna che non si sia proceduto finora. Si spendono centinaia di migliaia di euro per feste e luminarie e non di sistemano le esigenze fondamentali per la sicurezza dei cittadini. L'assessore Zaccariotto ha promesso che lo farà: ma quando lo farà?".