Voragini, asfalto che cede: Mestre martoriata. Un numero verde per segnalare le criticità

Segnalazioni sparse, da varie parti della città. Come riportano i quotidiani locali, freddo e ghiaccio hanno contribuito in modo determinante a minare il manto stradale di Mestre, e proprio ora che le temperature cominciano a risalire, buche di dimensioni differenti hanno cominciato a far capolino, rendendo difficile la vita ai frontisti e ai pedoni.

Manto stradale rischioso

Il rischio di cadere e farsi male è elevato. Problemi sono registrati dai cittadini in prossimità dei tombini per l'asfalto cedevole, lungo le strade dagli automobilisti, con le sospensioni messe a dura prova, o nei parcheggi sterrati - si veda quello dell'ex Umberto I - con la pioggia che li rende, di fatto, impraticabili. Dei veri e propri campi minati. Le proteste per una situazione difficile da sostenere sono numerose, e come di consueto viaggiano anche attraverso i social network.

Numero verde

In merito alla questione è intervenuto anche il Comune di Venezia, con il dirigente dei Lavori pubblici Simone Agrondi che ha specificato che per la manutenzione ordinaria delle strade ci sono 200mila euro a bilancio, i sopralluoghi sono continui e si cerca di coprire le buche nel più breve tempo possibile. Per segnalare qualsiasi tipo di difficoltà è possibile chiamare sette giorni su sette, a qualsiasi ora, il numero verde gratuito 800 650 590. È anche possibile contattare il centralino del Comune, con la chiamata deviata al servizio Viabilità o alla polizia locale.