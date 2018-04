Mestre città con più decessi da overdose, Brugnaro: "Droga pestilenza del nostro tempo"

"C'è un sacco di droga, e ne stiamo anche scovando. Credo che sia una delle grandi pestilenze di questo periodo". Queste le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine della cerimonia in occasione della Festa della polizia al Teatro Toniolo di Mestre. La città è risultata la peggiore in Italia in merito a morti da overdose: "Serve una lotta senza se e senza ma - ha sottolineato il primo cittadino - Dobbiamo dire alle famiglie di stare attente a chi dice che tanto la marijuana non fa male, che negli Stati Uniti è già libera... Un conto è quello che si legge su Internet, un conto è la realtà. Gli spacciatori sono dei lazzaroni - ha concluso - dei veri delinquenti che mettono in mano ai giovani queste cose e poi non si sa dove si finisce. Queste sono organizzazioni criminali feroci".

