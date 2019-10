Il supermercato Alì della Bissuola avrà i colori della Città metropolitana

Alì supermercati apre i battenti della nuova sede mestrina di via Sforza, laterale di via Bissuola, il 24 ottobre prossimo, rendendo omaggio alla città attraverso una scelta stilistica che vedrà comparire, nell’allestimento del punto vendita, i colori oro-blu dello stemma che identifica la Città metropolitana. «Un modo per creare una forte identificazione con il territorio».

Puntuale come previsto, dopo l'approvazione in giunta del progetto, nel 2017, il punto vendita pronto due anni dopo. Il legno, che riveste ogni reparto, tiene a precisare Alì, sarà tutto certificato Fsc (Forest Stewardship Council) «garantendo una gestione responsabile delle foreste di provenienza». Il negozio è inoltre dotato di pannelli fotovoltaici, di un impianto meccanico di riscaldamento e raffreddamento. L’illuminazione è full Led, c’è un sistema domotico per contenere le spese di elettricità e tutte le macchine sono dotate di inverter e i frigoriferi dotati di porte. Il rivestimento esterno è costituito da una ceramica foto attiva che aiuta a ridurre l’inquinamento alla pari della presenza di 94 alberi. Saranno presenti le colonnine per la ricarica delle auto elettriche e una pensilina per la ricarica di bici elettriche.