Controlli estesi al Bissuola, il fiuto dei cani antidroga stana 3 etti e mezzo di stupefacente

Al setaccio il quartiere Bissuola, fino ad un raggio di distanza di un chilometro dal parco. Nel pomeriggio di martedì, le unità antidroga del Servizio sicurezza urbana hanno messo in atto un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacente mirato, con l'aiuto delle unità cinofile. Il fiuto dei cani ha permesso di rinvenire diverse confezioni di marijuana all'interno di una siepe in via Bessarione.

Tre etti e mezzo di stupefacente

Confezioni in tutto e per tutto simili sono state trovate anche in via Bissagola, vicino agli spogliatoi dell'ex campo da calcio in riva al canale. La droga era interrata,in prossimità dei paracarri stradali. In tutto, sono stati circa 3 e mezzo gli etti di stupefacente trovato e sequesatrato.

Denuncia per molestie

Nello stesso pomeriggio, gli agenti della polizia locale hanno denunciato per molestie un cittadino nigeriano, reo di aver sputato addosso ad un ventenne che transitava in piazza XXVII Ottobre. Il responsabile, subito individuato dagli agenti, è "Il mummia", già noto alle forze dell'ordine, già arrestato in passato per spaccio e resosi protagonista della devastazione della cella di sicurezza del Corpo.