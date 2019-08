Cani, cavalli e fumetti al Bissuola: un Tex Willer all'asta in vista della fiera di settembre

Arriva la rassegna cinofila amatoriale di Mestre, giunta alla quarta edizione, che si svolgerà a fine settembre nel parco Albanese della Bissuola. All'evento partecipa anche la scuola di fumetto Wonderland Comic di Treviso e per l'occasione uno dei maestri dell'istituto, Salvatore Pezone, ha messo all’asta un proprio disegno, un Tex Willer a cavallo (non per niente: quest’anno alla Bissuola ci saranno anche i cavalli). Pezone, fumettista con quasi una decina di lustri di esperienza, ha all’attivo prestigiose collaborazioni in Italia e all’estero, tra cui proprio quella legata al mitico personaggio di Bonelli.

Il disegno è stato messo all’asta, con una base di 40 euro, sulla pagina Facebook della scuola fumettistica trevigiana. La cifra ricavata andrà in beneficenza a favore dell’ambulanza veterinaria sostenuta dagli organizzatori affinché possa essere completata delle attrezzature ancora mancanti. La mattina del 22 settembre, inoltre, gli allievi della scuola di fumetto disegneranno a loro piacimento, o su richiesta degli espositori, realizzando tavole che saranno a loro volte acquistabili a offerta libera.