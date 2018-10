Titolare della tabaccheria insegue il rapinatore, arresto lampo in tre minuti

Ha finto di essere armato, servendosi della protesi che ha al braccio, e si è fatto consegnare l'incasso. Ma la titolare, non appena è uscito dal negozio, lo ha inseguito. Tre minuti più tardi una pattuglia di passaggio della polizia stradale lo ha fermato. E' finito in manette S.N., rapinatore seriale con alle spalle diversi precedenti, dopo aver messo a segno un colpo giovedì all'ora di pranzo in via Bissuola, a Mestre.

L'uomo, 44enne di Monastier, ha fatto irruzione nella «Toto tabaccheria» all'incrocio con via Ca' Rossa, a poche decine di metri dal commissariato, poco prima delle 13. Ha minacciato i due titolari, fingendo di avere una pistola. Una modalità che aveva utilizzato già in passato. Nel 2004, ad esempio, in un supermercato di Roncade. I gestori gli hanno consegnato 800 euro.

S.N., con il bottino, si è dileguato percorrendo via Bissuola. La titolare, mentre chiamava la polizia, ha seguito i suoi movimenti e li ha comunicati agli agenti che, poco dopo, lo hanno bloccato e arrestato. Sabato mattina è prevista l'udienza di convalida.