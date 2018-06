Bissuola, un grosso ramo crolla all'improvviso: "La mia bambina sfiorata, poteva farsi male"

Niente vento, nemmeno flebile. Fatto sta che a un certo punto il grosso ramo dell'albero si è staccato finendo a terra, sfiorando una bambina che per fortuna si è fermata all'ultimo momento. Intendeva raggiungere il padre e per farlo sarebbe dovuta passare proprio sotto l'albero. Un momento di indecisione ha evitato possibili guai.

Area messa in sicurezza

E' successo giovedì al parco Bissuola: a raccontare la vicenda è la madre mestrina che ha assistito la scena e che intende denunciare l'evidente situazione di pericolo in cui si è trovata la sua famiglia. L'area dopo l'accaduto è stata cinturata con del nastro bianco e rosso e messa in sicurezza, in attesa della rimozione del grosso ramo. Ma la richiesta della donna è che siano eseguiti accurati sopralluoghi, affinché non accadano (specie dopo il maltempo di queste ore) spiacevoli inconvenienti in un luogo frequentato anche, se non soprattutto, dai più piccoli.