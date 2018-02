Pusher circondato al Bissuola: in carcere. Già tre chili di droga sequestrati da gennaio

L'operazione si è svolta lunedì alle otto di sera, nel momento in cui era più probabile sorprendere gli spacciatori al lavoro. Gli agenti del servizio sicurezza urbana della polizia municipale di Mestre hanno fatto ingresso nel parco Albanese da più direzioni, circondando tutti gli accessi al porticato dello stabile a ridosso del laghetto artificiale. A quel punto il pusher era in trappola. Inutile il suo tentativo di fuga: K.S., nigeriano di 25 anni, è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di cinque involucri di marijuana, per un peso di circa 60 grammi, oltre a 400 euro in contanti.

In carcere

Era la terza volta che il giovane veniva scoperto in flagrante a smerciare droga: in precedenza era già stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione e rimesso in libertà con la sospensione condizionale della pena. Proprio in considerazione dei suoi precedenti, è stato arrestato e trasferito nella camera di sicurezza a piazzale Roma. Quindi, la mattina successiva, condotto innanzi al giudice e nuovamente condannarto alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, oltre a 1.700 euro di multa. Stavolta niente sospensione.

Sempre più sequestri

Nei primi due mesi dell'anno, il nucleo operativo del servizio sicurezza urbana ha effettuato 34 sequestri di stupefacenti, per un totale di circa tre chili, cogliendo in flagranza cinque pusher. I sequestri hanno avuto luogo al parco Albanese, parco di Villa Querini, giardino del liceo Bruno, piazza Barche, via ALeardi, via Monte San Michele, via Bissagola, via Trento, piazzetta Zorzetto e la zona di Rialto, a Venezia. Nel 2017, in tutto, la polizia locale ha sequesetrato circa 28 chili di droga.