Piscina e palestra del Bissuola rimesse a nuovo: 250mila euro per rifare la copertura

Pronti 250mila euro per sistemare la copertura della palestra e della piscina del parco Albanese. Il via libera è stato dato nell'ultima seduta della Giunta comunale, che ha approvato il progetto definitivo per il risanamento del tetto del complesso sportivo Bissuola. "Un intervento -spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto - finanziato per un importo che fa parte di un fondo di 2 milioni di euro assegnati a Venezia nel 'Patto per la Città' e che l’Amministrazione comunale ha voluto destinare al ripristino funzionale degli impianti sportivi della terraferma privilegiando tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla loro messa a norma".

I lavori in programma

Il progetto consisterà nel rifacimento del manto di copertura della piscina e della palestra per garantire l’efficienza e la tenuta dell’impermeabilizzazione, delle strutture lignee, di quelle portanti perimetrali e delle strutture metalliche composte da pilastri e travature che hanno il compito di ripartire e scaricare il peso delle coperture. L’esecuzione dei lavori avverrà, per la palestra, nel periodo da aprile e luglio mentre, per la piscina, tra luglio e settembre.

"Rivitalizzare il polmone verde della città"

"Dopo anni di abbandono - aggiunge Zaccariotto - stiamo riuscendo a dare nuova vita a delle strutture che da troppi anni erano lasciate al loro destino e costituivano situazioni di degrado per la Bissuola. Questa Amministrazione, a differenza di quanto fatto nel passato, si sta impegnando a risolvere tutte quelle situazioni per le quali i cittadini chiedono risposte concrete. Dopo l’abbattimento dei 'cubi' dello scorso anno, ricettacolo di spacciatori e delinquenti, e i 600mila euro che abbiamo stanziato come Giunta lo scorso febbraio per sistemare definitivamente il teatro e il centro civico, oggi abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione alle richieste dei tanti cittadini che ci chiedono di rivitalizzare un’area e un parco che ha tutte le caratteristiche per essere uno dei più importanti polmoni verdi urbani".