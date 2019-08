Maltempo, una quindicina gli interventi dopo i temporali

Sono stati chiamati per rami caduti e arbusti pericolanti almeno una quindicina di volte i vigili del fuoco, specie a Mestre e al parco Bissuola. Tecnici al lavoro, dopo il forte temporale di sabato sera, nella notte e poi domenica in mattinata per le piante staccate dal forte vento e dai rovesci intensi sul Veneziano. Nessuna particolare criticità. La pioggia, senza grandine, ha causato qualche allagamento, ma tutto è rientrato all'alba.

Previsioni

Il sole è tornato a fare capolino domenica e le temperature tengono, nonostante il temporaneo calo dovuto al maltempo. Le previsioni Arpav parlano di tempo variabile, ma la settimana parte bene con maggior probabilità di precipitazioni in montagna e spazi di sereno in pianura. Leggero calo delle temperature massime in tutte le province venete, minime anche in aumento. Da mercoledì la pressione subirà una nuova diminuzione, secondo 3Bmeteo, consentendo a una coda di una perturbazione di raggiungere il Mediterraneo favorendo un nuovo aumento dell'instabilità dapprima al nord e poi anche al centro sud.