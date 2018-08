Sorpresi a intrufolarsi nei garage condominiali: fermati due baby ladri

Hanno cercato di entrare in alcuni garage condominiali ma non si sono accorti che qualcuno li stava osservando da lontano e ha chiamato la polizia. A.A.V., 18 anni e Z.A., 17enne ucraino, a quel punto hanno cercato di scappare, senza riuscirci. I due baby ladri sono stati arrestati venerdì sera in via Bacchiglione a Mestre.

Proprio qui la coppia aveva scelto una palazzina per commettere dei furti. Gli obiettivi erano i garage. Uno dei due aveva il compito di stare all’esterno, facendo da “palo” mentre l’altro entrava nella rampa di accesso. Peccato che a pochi metri da loro ci fosse un testimone che, intorno alle 23.50, ha chiamato il 113. La polizia ha mandato una volante sul posto che si è imbattuta nei ragazzi mentre tentavano di dileguarsi. Entrambi sono stati fermati e addosso al più giovane sono stati trovati arnesi da scasso. Il minorenne è stato accompagnato nel carcere di Treviso mentre il più grande al Santa Maria Maggiore di Venezia in attesa della convalida.