Di piano in piano per visitare gli appartamenti, due ladri minorenni bloccati a Mestre

Molteplici tentativi di scasso in un appartamento di Mestre. Sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia locale due giovanissimi nomadi scoperti in flagranza di reato: devono rispondere di tentato furto in abitazione, pòtre che di danneggiamento e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. L'operazione ha avuto luogo giovedì sera, quando al 112 è stata segnalata una coppia di ragazzini che si aggiravano con fare sospetto in via Ticino, zona Bissuola.

Svariati tentativi

I due avevano forzato e rotto il portoncino condominiale di una delle palazzine della via e poi si erano avvenutrati per la tromba delle scale, concentrando le proprie attenzioni sulle porte di almeno tre appartamenti. Il loro "lavoro" è stato interrotto dall'arrivo della pattuglia dei carabinieri di pronto intervento: a quel punto i ragazzini hanno nascosto cacciaviti, sbarre e punteruoli dietro una tenda e poi sono scesi simulando indifferenza, come a voler ingannare i militari che nel frattempo stavano salendo i gradini.

Arresto

Ovviamente il giochetto non ha funzionato. Fermati i sospetti, i carabinieri hanno recuperato anche i ferri del mestiere e la refurtiva raccolta fino a quel momento. I ladruncoli sono stati accompagnati in caserma: essendo privi di documenti, si è deciso di sottoporli ad accertamenti radiografici in ospedale per acclarare la loro età. Ne è risultato che entrambi non hanno più di 17 anni. Così è scattato l'arresto e l'affidamento al carcere minorile di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria per i minorenni.