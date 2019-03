Una copertura per la pista di pattinaggio del parco Bissuola

La pista di pattinaggio del parco Albanese nel quartiere Bissuola avrà la sua copertura. Lo ha comunicato il Comune di Venezia dopo avere approvato il progetto definitivo, che riguarda l'impianto sportivo situato al margine meridionale dell'area verde, tra via Virgilio e via Tevere. I lavori prevedono un finanziamento di 900mila euro.

La struttura

«Il compendio – spiega il presidente della Commissione sport, Matteo Senno - è composto da una pista per il pattinaggio scoperta, di dimensioni di 25x50 metri, da un edificio per gli spogliatoi, oltre a una tribuna sopraelevata con sottostanti servizi e spazi di deposito. La scelta progettuale è stata quella di coprire il campo con strutture ad arco ordite in senso longitudinale, creando una struttura che rispetti la presenza delle radici degli alberi e dei sottoservizi interrati sul lato ovest. L’altezza della copertura sulla proiezione della pista sarà sempre superiore ai 4 metri richiesti dalla Federazione sportiva degli sport a rotelle».

Calcestruzzo e acciaio

Secondo l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, l'intervento è progettato il modo che «la struttura si amalgami il più possibile con l’ambiente circostante dove, all’interno di un parco di 33 ettari, sono presenti strutture ed edifici in calcestruzzo e acciaio risalenti prevalentemente agli anni Ottanta: la copertura della pista, quindi, risponderà a una geometria semplice ad arco ribassato. I plinti saranno in calcestruzzo a vista, come lo sono molte altre costruzioni inserite nel parco, e le strutture in elevazione in acciaio zincato e verniciato. Il rivestimento sarà in pannelli in lamiera d’acciaio grecata in tonalità grigia opaca nella parte inferiore e liscia in quella superiore». Il progetto si aggiunge ad un'altra delibera di poche settimane fa che prevede lo stanziamento di 600mila euro per la sistemazione del teatro e del centro civico.