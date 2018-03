Fronte comune di carabinieri e unità cinofila, fermati 2 pusher con 60 grammi di "maria"

Carabinieri di Mestre e unità cinofila della polizia locale in trincea contro lo spaccio. Continuano i controlli delle forze dell'ordine nelle zone calde della terraferma, con un focus particolare nell'area del Parco Albanese a Mestre.

Fermati due spacciatori

I militari dell'Arma, nella fattispecie, hanno cinturato e controllato il Bissuola, sorprendendo una coppia di spacciatori nigeriani intenti a maneggiare degli involucri tra le strutture di cemento armato del parco. Già noti alle forze dell'ordine, i due pusher alla vista dei carabinieri hanno cercato di disfarsi delle dosi, cinque in tutto per un totale di 60 grammi di marijuana. Il loro tentativo di non dare nell'occhio, però, non ha avuto esito positivo.

Stupefacente nascosto

Condotti in caserma, sono stati identificati per O.R., 21enne nigeriano e O.R., suo connazionale di 26. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Grazia al fiuto di Kuma, gli agenti della Municipale hanno trovato altri 60 grammi di "maria" nell'area verde, nascosta dagli spacciatori per sottrarsi ai controlli.