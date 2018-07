Magazzino-nascondiglio nel quartiere Bissuola: sequestrati 4 chili di marijuana

Un magazzino utilizzato dagli spacciatori è stato individuato nell'area del parco Bissuola a Mestre dalla polizia municipale in collaborazione con i militari del Reggimento lagunari. Ieri pomeriggio, verso le 17, assieme all'unità cinofila, è stato eseguito un servizio di rastrellamento a griglia dell'area verde alla fine di via Buozzi, laterale di via San Donà, a mezzo chilometro di distanza in linea d'aria dal parco. Il nascondiglio è stato trovato proprio in ques'area: nascosti in due buche scavate nel terreno c'erano quattro chili di marijuana, per un valore al dettaglio di circa 40mila euro. Lo stupefacente era suddiviso in sedici sacchi di plastica nera da immondizie, ciascuno dei quali conteneva cinque involucri da mezzo etto.

Distribuzione

Si tratta del terzo magazzino individuato, dopo i 9 chilogrammi sequestrati in precedenza nell'area cani del parco Albanese e i 2 chili trovati in via Vespucci. Da tempo, secondo la polizia locale, i pusher che gravitano nell'area hanno modificato le loro modalità operative, allontanando dal parco sia i magazzini primari, sia quelli secondari, lasciando all'interno dell'area verde solo i quantitativi minori (involucri da mezzo etto e confezioni "pronte spaccio"). Gli agenti e i militari in perlustrazione annotano ogni presenza fuori contesto dei pusher all'interno del quartiere Carpenedo-Bissuola; i dati vengono quindi esaminati dal Nucleo operativo e, quando si arriva a 3 segnalazioni, viene predisposto l'intervento dell'unità cinofila.

Repressione

Salgono così a 12 i chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati dal Servizio Sicurezza urbana della polizia locale nei primi sette mesi dell'anno; nello stesso periodo sono sono stati una trentina gli spacciatori colti in flagranza di spaccio ed assicurati alla giustizia e 148 i sequestri di sostanze stupefacenti di vario tipo.