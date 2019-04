Il centro civico del parco Bissuola ospiterà un centro musicale gestito dalla Biennale

La Biennale avrà in concessione per il prossimo triennio alcuni spazi del centro civico comunale al parco Albanese di Mestre per realizzarvi un centro di ricerca, sperimentazione, pratica e laboratorio musicale da destinare a bambini e ragazzi. La delibera, approvata oggi dall'amministrazione, prevede nello specifico due progetti.

Musica nel parco

Da una parte la realizzazione, entro giugno, di due studi/laboratori musicali da impiegare per prove, registrazione e concerto ed equipaggiati con strumentazione audio, hardware e software. È stato un team specializzato a occuparsi della progettazione e della scelta degli strumenti. Il secondo progetto si chiama “La Biennale di Venezia: Educational a Mestre” ed è un piano multidisciplinare con attività di laboratorio, sperimentazione e ricerca. La prima iniziativa che si avvia prevede due focus tematici, rispettivamente le settimane della botanica e le settimane della scrittura. Si tratta di corsi aperti agli studenti di tutte le scuole, alle famiglie e alla cittadinanza.