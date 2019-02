Spaccio al parco Bissuola, pusher catturato e portato in carcere

Era coinvolto in una operazione svolta nel 2015 al parco Bissuola di Mestre, episodio in cui le forze dell'ordine avevano trovato e sequestrato grossi quantitativi di hashish. Nei giorni scorsi, al termine dell'iter giudiziario, Fadi Sidi, 28enne originario del Mali, è stato condannato a 7 mesi di reclusione e 1200 euro di ammenda. Lo hanno raggiunto ieri i carabinieri della stazione di Marghera, arrestandolo su ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Venezia per spaccio di droga. Eseguiti gli accertamenti di rito, è stato accompagnato in carcere.