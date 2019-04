Auto contro i paletti in curva: «Avevamo già chiesto di intervenire su quel tratto»

Un'auto è finita contro i paletti di delimitazione del traffico sabato sera, abbattendoli, verso le 21 in via Bissuola, all'altezza della curva. Non sono stati segnalati feriti, ma alcuni residenti preoccupati hanno riferito l'accaduto e le polemiche sono tornate a divampare per quel tratto in cui già, anni addietro, si erano verificati gravi incidenti e il ferimento di un bambino. Il Partito Democratico veneziano torna alla carica: «Non è possibile che a 4 anni dall'interrogazione presentata l'amministrazione comunale non abbia ancora adottato misure idonee per garantire la sicurezza».

La politica

«Dopo le segnalazioni fatte in questi anni, anche insieme ai cittadini e al consigliere di Municipalità Luigi D’Adamo in merito alla situazione del traffico di via Bissuola, ci troviamo di fronte all'ennesimo incidente, e sempre in corrispondenza della curva pericolosa. Il Comune ha solo segnalato l’attraversamento pedonale con dei cartelli, ma nessun dissuasore della velocità è stato installato e nemmeno sono state realizzate le modifiche del senso di circolazione richieste dai residenti (anzi proprio l’assessore aveva negato questa possibilità in risposta alla nostra interrogazione). Auspichiamo che dopo questo altro incidente si possa intervenire prima che accadano ulteriori spiacevoli episodi. Chi vive lì esprime preoccupazione, anche per i fatti già accaduti, che hanno causato la morte o il ferimento di alcune persone. Presenteremo un ulteriore atto in Consiglio comunale».