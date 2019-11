Vede gli agenti e si disfa della marijuana: 31enne in manette

Era già finito in manette nel 2018 e anche quest'anno con la stessa accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata di ieri, un 31enne del Gambia è stato nuovamente arrestato per lo stesso reato da una pattuglia del nucleo operativo della polizia locale di Venezia, in perlustrazione nel parco Albanese.

Trovati 70 grammi di marijuana

Quando si è accorto di essere "puntato" dagli agenti della Municipale, l'uomo ha cercato di disfarsi frettolosamente dello stupefacente in suo possesso, poi ritrovato con l'ausilio di Lapo, cane antidroga in forza alle unità cinofile comunali. Gli agenti hanno così rinvenuto un totale di circa 70 grammi di marijuana, pronti per essere smerciati. Arrestato, lo spacciatore è stato condotto in camera di sicurezza, dove ha trascorsola notte. Questa mattina, il giudice ha imposto al delinquente il divieto di dimora.