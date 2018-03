Scappa alla vista dei finanzieri, pusher raggiunto e arrestato al parco Bissuola

Un giovane originario del Gambia è stato arrestato dagli agenti della guardia di finanza al parco Albanese di Mestre. È stato individuato da una pattuglia nel corso di controlli volti al contrasto allo spaccio e subito ha attirato su di sé i sospetti perché, alla vista dei militari, è fuggito a gambe levate. Inseguito dai baschi verdi, è stato raggiunto e bloccato; intanto l’unità cinofila antidroga di supporto ha iniziato la perlustrazione dell’area e il fiuto del labrador Bacor ha permesso di trovare due involucri di cellophane che il giovane aveva gettato in una siepe durante la corsa. All'interno c'erano, in tutto, quasi 50 grammi di marijuana.

Arresti, denunce e sequestri

Per il fuggitivo, inevitabilmente, sono scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. È stato giudicato per direttissima, patteggiando cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 800 euro di multa. L’arresto è solo l'ultimo risultato di un'attività portata avanti dalla guardia di finanza tra stazioni ferroviarie, parchi e strade: negli ultimi tre mesi sono stati sequestrati mezzo chilo di marijuana, 80 grammi di eroina e 25 grammi di altre sostanze stupefacenti, con due arresti in flagranza di reato e 18 denunce.