Pusher in arresto dopo avere aggredito un agente

Negli stessi momenti in cui il comandante della polizia municipale illustrava i risultati ottenuti nel 2019 sul fronte del contrasto alla micro criminalità, una pattuglia del cinofilo ha arrestato uno spacciatore al parco Bissuola di Mestre. L'operazione è iniziata nel momento in cui due pusher, già noti alle forze dell'ordine, hanno avvistato gli agenti e si sono allontanati velocemente in bicicletta; un paio d'ore dopo, però, la pattuglia è tornata sul posto e li ha individuati nuovamente, in zona piramidi.

Anche in questo caso hanno tentato di fuggire. Uno dei due, un 33enne nigeriano, ha improvvisamente aggredito uno degli agenti, cercando anche di prendergli l’arma agganciata al cinturone. Dopo alcuni minuti concitati gli operatori sono riusciti ad immobilizzare l'uomo e ammanettarlo. Grazie al fiuto del cane antidroga Coco, nella zona sono poi stati trovati due involucri di cellophane contenenti marijuana. L'aggressore, con già quattro precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e uno per spaccio, è stato arrestato e domani sarà condotto davanti al giudice.