Bimba di 10 mesi resta chiusa in auto: mamma in lacrime aiutata dai vigili del fuoco

Una bambina di 10 mesi è rimasta chiusa dentro un'automobile, una Passat, venerdì pomeriggio, che la mamma aveva parcheggiato davanti al negozio Prenatal. La donna aveva sistemato la piccola nel seggiolino e nel fare questo avrebbe perduto le chiavi all'interno dell'auto. Una volta chiusa la portiera, e dopo aver fatto il giro per mettersi alla giuda, si sarebbe resa conto che le portiere, forse per un guasto, si erano bloccate, e di non poter più riaprire la macchina.

Sotto choc

Per lei quelli successivi sono stati attimi di buio. Quando ha telefonato ai vigili del fuoco era sotto choc e continuava a piangere chiedendo aiuto. Gli operatori non hanno mai interrotto la comunicazione telefonica con la giovane madre, una ragazza di 25 anni, rassicurandola sul fatto che di lì a poco sarebbero arrvati sul posto e avrebbero liberato la figlia piccola. Una volta giunti hanno rotto il finestrino dell'auto e hanno tirato fuori la bambina. Il tutto si è risolto nel migliore dei modi grazie alla tempestività e la professionalità dei vigili del fuoco.