Trovato il corpo senza vita di un bambino di quattro anni

Si è allontanato dalla comunità in cui risiedeva insieme alla mamma. Le ricerche sono partite subito ma, purtroppo, qualche ora dopo hanno avuto un esito drammatico. Il corpo di un bambino di appena quattro anni è stato trovato quando ormai non c'era più niente da fare. Il cadavere è stato individuato in acqua, in Rione Pertini a Mestre.

Ad intercettarlo sono stati gli agenti di una pattuglia delle volanti della questura di Venezia. I poliziotti hanno notato un paio di ciabatte galleggiare e hanno chiamato in supporto i colleghi del nucleo sommozzatori che sono riusciti a intercettare il corpo. Dell'episodio è stata informata la procura di Venezia, che adesso deciderà quali accertamenti disporre.

Al momento per gli investigatori è troppo presto per fare ipotesi su quanto accaduto. Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo, che soffriva di alcuni problemi di salute, si fosse già allontanato diverse volte dalla comunità.