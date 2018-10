Un bimbo di 2 anni caduto dal primo piano: portato all'ospedale, è in prognosi riservata

È caduto dal primo piano dell'abitazione, facendo un volo di circa quattro metri prima di schiantarsi a terra. Un bambino di 2 anni di origini albanesi è ricoverato in prognosi riservata al pronto soccorso pediatrico di Padova dopo essere precipitato dal balcone di un edificio nel centro di Mestre. È successo martedì mattina: la dinamica dell'episodio è in fase di accertamento, ma sembra che si sia trattato di un incidente, forse avvenuto in un momento in cui il piccolo era stato perso di vista.

La mamma, infatti, in quegli attimi era impegnata ad accudire il figlio più piccolo all'interno dell'abitazione, un appartamento in via Colombo. Si è distratta solo per pochi attimi, durante i quali il suo primogenito ha raggiunto il balcone ed è salito su una sedia. Si è sporto per guardare giù e ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo.

Una volta lanciato l'allarme il bimbo è stato soccorso dal personale del Suem 118, quindi condotto all'ospedale dell'Angelo, stabilizzato e poi trasferito a Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. A intervenire sul punto della caduta anche le volanti della polizia, impegnate a svolgere i rilievi del caso. Allo stato non ci sarebbero dubbi che si tratti di un fatto accidentale.