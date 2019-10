Baby gang, rapina e pestaggio, un altro arresto: 17enne in carcere

Era già stato trasferito in una comunità, dopo un provvedimento di allontanamento dalla casa in cui abitava insieme alla sua famiglia. Adesso A.S.A, 17 anni, è finito in carcere. Il giovane è stato arrestato lunedì in provincia di Napoli, perchè ritenuto coinvolto nella tentata rapina ai danni di un bengalese avvenuta la sera del 2 febbraio scorso a Mestre e per la quale erano già state eseguite misure cautelari e altri collocamenti in comunità.

L’uomo era stato aggredito brutalmente con calci e pugni da almeno quattro o cinque persone che facevano parte di un gruppo di circa 16 ragazzi, una delle cosiddette baby gang che per mesi hanno seminato il panico tra Venezia e Mestre. Le indagini hanno permesso di individuare con precisione, anche con l'aiuto delle telecamere di video sorveglianza, alcuni degli aggressori, tra cui il 17enne. Questo arresto è il 19esimo dall'inizio delle indagini nell'ambito del fenomeno delle baby gang.