Baby gang: giovane cerca di sfuggire al controllo e aggredisce la polizia

Poche ore fa gli agenti della squadra volanti della questura di Venezia hanno arrestato un giovane appartenente alla baby gang: C.E., di 19 anni, noto nel panorama veneziano perchè protagonista di molti episodi tra cui furti, rapine e danneggiamenti. Gli agenti lo hanno intercettato e riconosciuto e quando hanno cercato di fermarlo per un semplice controllo, lui è fuggito.

I poliziotti lo hanno raggiunto immediatamente e lui li ha aggrediti, ferendo uno di loro. E' stato quindi subito bloccato e accompagnato in questura, prima di finire ai domiciliari. Sabato mattina sarà processato per direttissima. Dagli accertamenti è emerso anche che aveva violato un ordine del questore che gli vietava di detenere un cellulare, per questo è stato anche denunciato.